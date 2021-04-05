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понедельник, 05 апреля 2021 09:36

В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям

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Автор: ukrinform.ua
  В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям "Дача"
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям "Дача"

Центр помощи онкобольным детям "Дача", который строят работницы столичного благотворительного фонда "Залог", пытались сжечь неизвестные.

Поджог произошел около 23:30. В этот момент в помещении находились 3 человека. Владельцы центра написали заявление в полицию. Об этом в YouTube сообщил шоумен и волонтер Сергей Притула.

"Работницы благотворительного фонда "Залог" нашли спонсоров, усилиями которых удалось собрать денег, на них купили землю, заказали проект и начали строительство собственного большого реабилитационного центра для онкобольных детей. При этом женщины столкнулись с тотальной ненавистью со стороны соседей, которые пытались юридическими методами "выкорчевать" это строительство и даже причиняли материальный ущерб", - рассказал Притула.

Никто из местных не предложил помощь. Напротив, собрались все толпой, чтобы рассказать о том, как это плохо. И что Центр помощи онкобольным детям должен быть в другом месте.

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"Сосед болгаркой ворота порезал. Он все хочет воевать, говорит, незаконно, чтобы онкобольные дети жили со здоровыми людьми, говорит, они должны жить где-то далеко. Потому что он строил дом, а здесь его окна выходят на детей "в шаге от смерти". И вообще воду загрязняют и ауру испортят, да и ценность недвижимости в этом районе упадет из-за такого соседства. И такая партизанская война уже идет второй год", - говорят работницы благотворительного фонда "Залог".

Они на мужчину с болгаркой написали заявление в полицию. Однако участковые не увидели в его действиях состава преступления.

Сейчас силами неравнодушных спонсоров организуется система видеонаблюдения по всему периметру реабилитационного центра. Это делается для того, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем, добавил Притула.

В машину Volkswagen Passat львовского волонтера выстрелили неизвестные. Он помогает развозить продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается. По предварительной информации, волонтер выезжал из общежития, поворачивал на ул. Зеленую у Львовводоканала.

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Дата
05
апреля

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