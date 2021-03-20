В Киеве "на горячем" поймали живодера, который убивал кошку

В Киеве задержали живодера. Фото: KyivOperativ

В Киеве в субботу, 20 марта, живодер жестоко избил кошку у железнодорожного вокзала.

Женщина-свидетель вызвала на место инцидента полицию, пишет "Киев Оперативный".

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Животное отвезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Злоумышленника нашли и задержали. Шкуродером оказался работник местного пункта приема металлолома.

Женщина-свидетель согласилась забрать кошку к себе, если она выживет. Врачи оказывают животному необходимую помощь, но есть вероятность, что кошка станет инвалидом.

Волонтеры и зоозащитники вычислили живодера в Запорожье. После этого мужем занялась полиция.