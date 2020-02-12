В Киеве мужчина упал с насыпи и пролежал 3 дня

В Киеве мужчина упал с насыпи и пролежал беспомощный 3 дня. 11 февраля его заметили, спасли и передали врачам.
Инцидент произошел на ул. Борщаговской, 10, сообщили в "Киевской службе спасения".
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О потерпевшем сообщили неравнодушные люди, которые заметили его.
Других деталей спасатели не сообщают.
В Киеве возле станции метро Лыбидская со сливной ямы достали обнаженного мужчину. Как он туда попал и почему был без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог
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