В Киеве горел 3-этажный дом: спасатели перекрывали улицу

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 23 октября в Киеве загорелся частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4.

Местные жители рассказали, что дом был почти достроен. Но в нем еще велись ремонтные работы. Когда увидели дым и пламя в здании, сразу вызвали пожарных, пишет Информатор.

Спасатели получили вызов около 1:55. На место происшествия приехали более 40 пожарных и 10 единиц спецтехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасаясь от огня, люди выскакивали из окон

Между тем огонь распространился на второй и третий этаж дома, а также на чердак. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Чтобы ликвидировать возгорание, спасатели перекрыли часть улицы.

Огонь был локализован в 2:30, а еще через 15 минут полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают эксперты.

В селе Малокаховка на Херсонщине подожгли дом судей Ирины и Сергея Пилипенко. Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью во двор и окно дома супругов.