 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4122
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37746
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1035
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1791
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3123
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3069
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
10
4
3
4
4
В Киеве горел 3-этажный дом: спасатели перекрывали улицу
В Киеве горел 3-этажный дом: спасатели перекрывали улицу
Собака спас жизнь своему хозяину
Собака спас жизнь своему хозяину
Подарил любимой: мужчина разносил по городу человеческие черепа
Подарил любимой: мужчина разносил по городу человеческие черепа
Мужчину похитили и месяц держали в плену
Мужчину похитили и месяц держали в плену
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
Видео
Все видео
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4968
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7407
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1773
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1008
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 07:40

В Киеве горел 3-этажный дом: спасатели перекрывали улицу
10

  Комментировать

В Киеве горел частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4. Никто не пострадал
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве горел частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4. Никто не пострадал
В Киеве горел частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4. Никто не пострадал
В Киеве горел частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4. Никто не пострадал
В Киеве горел частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4. Никто не пострадал

В ночь на 23 октября в Киеве загорелся частный 3-этажный дом по ул. Новомостицкой, 4.

Местные жители рассказали, что дом был почти достроен. Но в нем еще велись ремонтные работы. Когда увидели дым и пламя в здании, сразу вызвали пожарных, пишет Информатор.

Спасатели получили вызов около 1:55. На место происшествия приехали более 40 пожарных и 10 единиц спецтехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасаясь от огня, люди выскакивали из окон

Между тем огонь распространился на второй и третий этаж дома, а также на чердак. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Чтобы ликвидировать возгорание, спасатели перекрыли часть улицы.

Огонь был локализован в 2:30, а еще через 15 минут полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают эксперты.

В селе Малокаховка на Херсонщине подожгли дом судей Ирины и Сергея Пилипенко. Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью во двор и окно дома супругов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве горел 3-этажный дом: спасатели перекрывали улицу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

Министра уволили из правительства студенты

Самое читаемое
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 49284
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 33990
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 18092
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
6
 Просмотров: 15608
19-летнего студента убило волной от поезда
19-летнего студента убило волной от поезда Просмотров: 15030
Происшествия
Мошенник требовал $150 тысяч, прикрываясь связями в Офисе президента
Мошенник требовал $150 тысяч, прикрываясь связями в Офисе президента Просмотров: 198
Собака спас жизнь своему хозяину
Собака спас жизнь своему хозяину
4
 Просмотров: 1593
"Потеряли живую легенду". Появились подробности о погибших от взрыва гранаты
"Потеряли живую легенду". Появились подробности о погибших от взрыва гранаты 1 Просмотров: 2403
Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок
Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок Просмотров: 252
Взрыв в центре Киева унес жизни двух человек
Взрыв в центре Киева унес жизни двух человек Просмотров: 594
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
Голосов: 139
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua