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понедельник, 20 сентября 2021 00:56

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы

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В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы
Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы. Фото: ГСЧС Украины

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.

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"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области во время подъема туристической группы по зеленому маршруту на Говерлу пропал шестилетний мальчик. Изначально его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев. Позже ребенка нашли.

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