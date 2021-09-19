Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы. Фото: ГСЧС Украины

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерянный на Говерле 6-летний мальчик рассказал, как бродил 30 ч.

"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области во время подъема туристической группы по зеленому маршруту на Говерлу пропал шестилетний мальчик. Изначально его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев. Позже ребенка нашли.