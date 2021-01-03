В Херсонской области незаконно перекрыли газ для целого села

Открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных газопроводов. Фото: EPA / UPG

В Чаплинском районе Херсонской области неизвестный злоумышленник незаконно перекрыл газоснабжение села Новое.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции. Указано, что кто-то перекрыл кран на газовом распределителе в соседнем селе Надеждовка.

"Начальник Чаплинского отделения полиции Сергей Ященко рассказал, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления", – говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных газопроводов (ст.292 УК Украины).

Ранее в Нафтогазе анонсировали подорожание природного газа для населения. Цены на газ вырастут в январе.