В Херсонской области незаконно перекрыли газ для целого села

В Чаплинском районе Херсонской области неизвестный злоумышленник незаконно перекрыл газоснабжение села Новое.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции. Указано, что кто-то перекрыл кран на газовом распределителе в соседнем селе Надеждовка.
"Начальник Чаплинского отделения полиции Сергей Ященко рассказал, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления", – говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных газопроводов (ст.292 УК Украины).
Ранее в Нафтогазе анонсировали подорожание природного газа для населения. Цены на газ вырастут в январе.
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