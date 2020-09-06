В Херсоне обстреляли рейсовый автобус: Что известно

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Фото: Facebook

В Херсоне обстреляли рейсовый автобус. Об этом сообщил директор КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" Павел Ткаченко.

"Автобус КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис", следовавший по маршруту № 6 был обстрелян. К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранители. Поврежденное стекло будет заменено", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Следствие продолжается.

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27 августа, около 19:10, вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. С Mitsubishi вышло несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.