В Германии задержали украинца, которого подозревают в убийстве

В Германии задержали гражданина Украины за подозрением в убийстве мужчины в Швеции.

Об этом 21 августа сообщает шведское издание Aftonbladet.

"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", - заявила заместитель генпрокурора Швеции Ивонн Рудинссон.

Правоохранители Швеции готовят запрос на экстрадицию задержанного. Второй подозреваемый находится на свободе.

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"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Позже стало известно, что подозреваемыми украинцами являются Ярослав Лавринов и Александр Трайдюк.

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