В Германии задержали украинца, которого подозревают в убийстве

В Германии задержали гражданина Украины за подозрением в убийстве мужчины в Швеции.
Об этом 21 августа сообщает шведское издание Aftonbladet.
"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", - заявила заместитель генпрокурора Швеции Ивонн Рудинссон.
Правоохранители Швеции готовят запрос на экстрадицию задержанного. Второй подозреваемый находится на свободе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проломил череп и порезал ножом: подросток безжалостно убил женщину
"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
Позже стало известно, что подозреваемыми украинцами являются Ярослав Лавринов и Александр Трайдюк.
Убийство пропавших под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской инсценировали.
Комментарии