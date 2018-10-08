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понедельник, 08 октября 2018 15:00

В ДТП попал автомобиль с похищенной невестой

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7 октября в одном из сел Пустомытовского района Львовского области автомобиль с "похищенной" невестой и гостями врезался в дерево.

Водитель автомобиля, 30-летний житель Трускавца, не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель и 4 жителей Киева в возрасте 22, 32, 34 и 36 лет.

Автор: nv.npu.gov.ua
  В ДТП попал автомобиль с "похищенной" невестой.
В ДТП попал автомобиль с "похищенной" невестой.

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По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, передает РБК Украина.

Водителю грозит до 3 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Автор: nv.npu.gov.ua
  Пострадали водитель и 4 жителей Киевской области.
Пострадали водитель и 4 жителей Киевской области.

Проводится досудебное расследование.

В воскресенье, 7 октября, погиб украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко. Он разбился на мотоцикле под Киевом.

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