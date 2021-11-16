В доме престарелых погибли пять женщин

В Днепре в доме престарелых произошел пожар. Пятеро погибших. Фото: dsns.gov.ua

16 ноября в Днипре в частном доме престарелых нашли тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно, они угорели во время пожара, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В комнате на втором этаже дома, где обнаружили тела, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После трагедии в Харькове Киев проводит рейды домов престарелых - результаты

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили экспертизу. Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы.

15 человек погибли в пансионате для престарелых "Золотое время" в Харькове. Двухэтажное здание на ул. Нижний Гиевской, 150б загорелось 21 января 2021 года. В доме находились 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли девять женщин и шесть мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через три дня в больнице от стресса умер 80-летний. Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах была решетки.