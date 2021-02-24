Смертельный пожар в доме престарелых: известна причина

Во время пожара в пансионате для престарелых "Золотое время" в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса. Фото: kh.dsns.gov.ua

Причиной пожара в доме престарелых в Харькове стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время предоставления отчета правительственной комиссии на заседании Кабмина.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал он.

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Добавил, что предпосылками к трагедии стало отсутствие лицензирования и контроля в сфере предоставления социальных услуг, отсутствие порядка прекращения деятельности учреждений, не соответствующих критериям работы. А также сложный порядок получения социальных услуг.

15 человек погибли в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове. Двухэтажное здание на ул. Нижний Гиивской, 150Б вспыхнула 21 января около 15:00. В доме находились 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли 9 женщин и 6 мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний. Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах были решетки.