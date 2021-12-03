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пятница, 03 декабря 2021 14:06

В Днипре задержали насильника из Российской Федерации

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В Днипре задержали насильника из Российской Федерации
Гражданин РФ находился в международном розыске. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днипре 2 декабря задержали 54-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в изнасиловании и совершении действий сексуального характера.

Мужчина находился в международном розыске, сообщили в пресс-службе Нацполиции области. Скрывался от правоохранителей в Днипре.

"Задержанный причастен к совершению тяжкого преступления на территории соседнего государства", - говорится в сообщении.

Решают вопрос о конвоировании мужчины в изолятор временного содержания Днипра.

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В Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком. Девочка решилась рассказать об этом только когда он избил ее мать. Когда мужчину задержали, он предложил следователю 50 тыс. грн, чтобы тот уничтожил материалы дела. Правоохранитель сообщил об этом руководству и полиция задокументировала факт передачи взятки.

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Дата
03
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