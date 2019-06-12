В деле против миллионера Дыминского "выплыл" неожиданный поворот

Дело о смертельной аварии, в которой фигурирует бизнесмен Петр Дыминский, могут закрыть за давностью. Фото - Высокий Замок

Дело о смертельной аварии, в которой фигурирует бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский, могут закрыть. С таким ходатайством обратилась к Нацполиции защита подозреваемого.

Ответа пока нет, сообщил адвокат Николай Лысый. По его словам, с таким ходатайством он обратился 1,5 месяца назад.

"Обратился с ходатайством о закрытии дела, ответа пока не получал", - сообщил он, передают "Украинские новости".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Дыминского отобрали имущество

Адвокат добавил, что уже истекли сроки расследования и производство должно быть закрыто.

В 2018-м Интерпол отказался объявить в международный розыск Петра Дыминского.

18 августа исполнится 2 года со дня гибели 31-летней Натальи Трилы из села Ямельня Яворовского района Львовской области. На трассе Львов - Краковец за 500 м от дома ее Opel Astra на большой скорости протаранил Mercedes-Benz S65 AMG бизнесмена-миллионера Петра Дыминского. Машину Натальи отбросило на 40 м. Внедорожник влетел в дерево. За рулем был Дыминский, по словам очевидцев и согласно записям камер наблюдения на трассе. После столкновения сел в машину сопровождения и поехал. Вину на себя взял его охранник Андрей Борщ.