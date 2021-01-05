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вторник, 05 января 2021 22:50

В Чернобыльской зоне уже успели задержать 14 нелегалов

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В Чернобыльской зоне уже успели задержать 14 нелегалов
Нелегальным туристам в зоне ЧАЭС грозят штрафы. Фото: persha.kr.ua

За 5 дней 2021 года украинские правоохранители обнаружили 14 туристов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Они проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

5 экстремалов обнаружили у города Припять. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

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9 киевлян полицейские заметили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и у КПП "Чернобыль-2". Самому старшему из них 32 года, а младшему - 20.

Нарушителям грозят административные штрафы в 120-180 тыс. грн.

Чернобыльский комплекс планируют подать в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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