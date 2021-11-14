В центре Киева горел ресторан. Фото

В Киеве на Андреевском спуске произошел пожар в здании ресторана "Гнездо". Возгорание произошло на крыше двух этажного здания.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"14 ноября в службу спасения в 17:28 поступила информация о том, что в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21 на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" возник пожар", - говорится в сообщении.
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На место происшествия выехали спасатели из пожарно-спасательного подразделения. Площадь возгорания составила около 15 кв.м. В 18:14 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекали 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.
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