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суббота, 06 ноября 2021 22:43

В Днепре загорелся цех металлургического завода. Фото

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В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области. По данным ГСЧС возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали предприятия произошло в 10:40. На место пожара выдвинулись несколько дежурных расчетов.

 

Прибыв на место спасатели обнаружили возгорание электрических кабелей в металлическом коробе. Огонь охватил около 30 метров силовых проводов.

 

Тушение пожара заняло около полутора часов. Причины возгорания устанавливает полиция. В результате пожара никто не пострадал. Производство в цеху приостановлено.

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Во время пожара в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве пострадали три человека.

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