Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна

Фото: kyivcity.gov.ua

Во время пожара в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве пострадали три человека.

Один из пострадавших выпрыгнул из окна, сообщает Департамент муниципальной безопасности.

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"По предварительной информации, три человека пострадали: один выпрыгнул из окна, у него подозрение на перелом. Еще двое надышались угарным газом", - говорится в сообщении.

Спасатели производят разведку смежных помещений и раскрывают кровлю.

В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве произошел пожар 4 ноября в 13.45. Огонь опрокинулся на кровлю. В 14:37 пожар локализовали на площади 100 кв.м. В 14:45 спасатели ликвидировали возгорание. Его причины устанавливают эксперты и следователи.