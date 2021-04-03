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суббота, 03 апреля 2021 15:57

В больнице на женщину обрушился потолок

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В больнице на женщину обрушился потолок
Пострадавшая с травмами находится в больнице. Фото: Facebook / Александр Сулима

В участковой больнице в Знаменовке Новомосковского района Днепропетровской области на женщину обвалился потолок.

34-летняя женщина занималась ремонтом и не была работником медучреждения. Заведующая хозяйством Центра первичной медико-санитарной помощи Песчанской ОТГ Анна Серчук сообщила, что пострадавшая как раз шла по коридору. На нее вдруг обвалился потолок, передает ТСН.

Она сейчас находится в Днепре в больнице имени Мечникова в отделении нейрохирургии позвоночника.

"Когда я прибыл в участковую больницу, место происшествия уже было убрано. Однако по характеру повреждения потолка даже не специалисту можно сделать вывод, что он обвалился вследствие давления дополнительного веса сверху, поскольку на потолке отсутствует не только облицовка, а и силовые элементы, что его держат", - рассказал председатель АФЗУ Новомосковского района Александр Сулима.

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Мать пострадавшей говорит, что на работу ее пригласила заведующая отделением Серчук. У нее дома трое несовершеннолетних детей.

В селе Засулля Лубенского района Полтавской стеной привалило 2 человека. Оба погибли. Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому.

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