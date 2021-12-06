Уволился за две недели до смерти: рассказали о военном, которого застрелил товарищ

В Николаевской области во время охоты товарищ застрелил экс-военного 44-летнего Александра Жолудя. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Военным, которого застрелили на охоте, оказался 44-летний Александр Жолудь.

Семь лет был заместителем военного комиссара Николаевской области. До этого служил в 79-й десантной бригаде. Уволился из комиссариата за две недели до смерти, говорится в ТСН.

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На охоту мужчина поехал с товарищем, тоже военным. Что произошло между приятелями в лесу, выясняют правоохранители.

Известно лишь, что ружье, из которого раздался выстрел, было в руках товарища погибшего. Мужчину задержали. Но что он рассказал следователям, не разглашают.

Трагедия произошла 4 декабря за пределами села Михайловка под Николаевом. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь и чего погиб. Потерпевший экс-военный, приехал на охоту со знакомыми, действующими военнослужащими. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих выстрелил и попал в пострадавшего. Дело расследуют как умышленное убийство. Военному грозит до 15 лет за решеткой.