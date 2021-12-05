Военный застрелил товарища во время охоты

Военный погиб на охоте. Фото: tamlife

Вблизи Николаева на охоте погиб бывший военный.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Погибший приехал на охоту вместе со знакомыми военнослужащими. Один из присутствующих на охоте произвел выстрел и попал в грудь 44-летнего мужчину. Ранение оказалось смертельным.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства, изъяли винтовку и задержали 48-летнего мужчину, совершившего выстрел.

Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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29 ноября в Черниговской областной больнице скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное ранение он получил накануне на охоте вблизи села Майское Городнянского территориального общества. Предварительно 39-летний охотник выстрелил в животное и случайно попал в товарища.