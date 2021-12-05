Военный застрелил товарища во время охоты

Вблизи Николаева на охоте погиб бывший военный.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Погибший приехал на охоту вместе со знакомыми военнослужащими. Один из присутствующих на охоте произвел выстрел и попал в грудь 44-летнего мужчину. Ранение оказалось смертельным.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства, изъяли винтовку и задержали 48-летнего мужчину, совершившего выстрел.
Ему грозит до 15 лет за решеткой.
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29 ноября в Черниговской областной больнице скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции.
Смертельное ранение он получил накануне на охоте вблизи села Майское Городнянского территориального общества. Предварительно 39-летний охотник выстрелил в животное и случайно попал в товарища.
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