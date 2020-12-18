Рубил елку: отца трех детей застрелили в лесу

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В Герцаевском районе Черновицкой области 63-летний охотник застрелил 56-летнего жителя села Великоселье. По его словам, пошел на охоту и услышал за деревьями шорох. Он подумал, что это дичь, и выстрелил. Когда подошел ближе, то узнал односельчанина, который был уже мертв.

Стрелец сам вызвал полицию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

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Погибший - отец троих взрослых детей. Мужчина в лесополосе рубил елку к праздникам, говорят в селе.

Подозреваемый якобы бывший староста села, о нем говорят неохотно. Заявления на охоту в лесничество тот день не подавал. За непредумышленное убийство ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Измаильском районе Одесской обл., возле села Озерное на охоте застрелили мужчину. 45-летний житель района получил смертельное пулевое ранение из ружья.