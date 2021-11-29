Во время охоты убили полицейского

В Черниговской области полицейского убили на охоте. Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 29 ноября, около 4:00 в Черниговской областной больнице скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции.

Смертельное ранение он получил накануне на охоте вблизи села Майское Городнянского территориального общества. Предварительно 39-летний охотник выстрелил в животное и случайно попал в товарища, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение", - сказано в сообщении.

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На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

"Стрелец – начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области. Не убедившись в безопасности выстрелов, он попал в голову полицейскому", - добавили в Офисе генерального прокурора.

Следователи открыли уголовное производство. За убийство по неосторожности виновнику до пяти лет ограничение или лишение свободы.

В Герцаевском районе Черновицкой области 63-летний охотник застрелил 56-летнего жителя села Великоселье. По его словам, пошел на охоту и услышал за деревьями шорох. Он подумал, что это дичь, и выстрелил. Когда подошел ближе, то узнал односельчанина, который был уже мертв.