Уточнили количество жителей частного приюта, где произошел пожар

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

В частном приюте "Золотой век" в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек, жили люди в возрасте от 25 до 90 лет.

На момент начала пожара в доме находились 33 человека. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Мой представитель в восточных областях Валерий Лютый срочно прибыл в частный дом престарелых в Харькове, где произошел страшный пожар. Информация о том, что на момент начала пожара в доме находились 33 человека - подтвердилась. По словам работников этого заведения, там проживали люди в возрасте от 25 до 90 лет. К сожалению, 15 человек погибли, а 5 - пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написала она.

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По информации свидетелей, в доме было 27-28 пожилых людей, а также 4 человека обслуживающего персонала. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По информации Денисовой, Офисом уполномоченного в течение 2020-го совершено около 100 мониторинговых визитов в частные заведения различных типов, в том числе гериатрических. Со своей стороны она неоднократно обращалась с соответствующими письмами к министру социальной политики Украины и руководителям областных государственных администраций о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

Смертельный пожар произошел 21 января в 2-этажном доме на окраине Харькова. Одной из версий возгорания может неисправность газового оборудования. Именно сегодня его должны были ремонтировать. Задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали признательные показания.