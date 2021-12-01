Ураган затопил корабль

В Турции разыгрался ураган. Фото: ТСН

Из-за сильной непогоды у берегов Стамбула затонуло судно.

"Из-за сильного ветра в Мальтепе (район Стамбула) судно, которое вечером стояло на якоре у пристани, село на мель из-за обрыва каната. Судно понесли волны и оно врезалось в пирс. Ночью судно набрало воды и затонуло", – говорится в сообщении CNN Türk.

В районе Конак в провинции Измир, сообщает CNN Türk, страны море вышло из берегов и затопило близлежащие районы. Водой затоплены предприятия, жилые дома. Скорость ветра достигала 11 км/ч. Паромное сообщение в Измире было прекращено.

В Анкаре сильным ветром снесло крыши домов, свалило деревья и повредило светофоры. О жертвах не сообщается.

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Вчера в Стамбуле в результате разрушений, вызванных сильными порывами ветра погибли четыре человека, 19 получили ранения. Сегодня Турецкие авиалинии объявили об изменении графика полетов из-за сильных порывов ветра.