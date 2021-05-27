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четверг, 27 мая 2021 17:40

Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера

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Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера
"Мистер Хам" "специализировался" на том, что постоянно хамил правоохранителям, оскорблял и использовал в их адрес нецензурную лексику Фото: t.me/kharkivlife

В Харькове правоохранители задержали блогера по прозвищу "Мистер Хам".

Он "специализировался" на том, что постоянно хамил правоохранителям, оскорблял и использовал в их адрес нецензурную лексику. Видео его задержания выложили в Telegram-канале "Харьков Life".

"Взяли автоблогера Mister XAM, который снимает видео на YouTube, как он общается с полицией на дороге. На этот раз он, видимо, переборщил", - подписали видео его авторы.

В отношении его теперь открыли уголовное производство.

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"Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных - такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям. Как руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, не собираюсь терпеть такое отношение к нашим полицейским. Во-первых, это нарушение действующего законодательства. Во-вторых, с презрением отношусь к тем, кто хочет подняться, унижая других ", - сообщил глава Харьковской Нацполиции Андрей Рубель.

За содеянное блогеру-хаму грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В Киеве мужчина намеренно ударил патрульного и пытался убежать. Инцидент произошел на майдане Независимости. Мужчина подошел к патрульным и сообщил, что через минуту на ул. Крещатик произойдет ДТП. За спиной он прятал тарелку со сливками.

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Дата
27
мая

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