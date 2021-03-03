Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео

В Киеве мужчина намеренно ударил патрульного и пытался убежать.

Инцидент произошел на майдане Независимости. Мужчина подошел к патрульным и сообщил, что через минуту на ул. Крещатик произойдет ДТП. За спиной он прятал тарелку со сливками, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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"Злоумышленник подошел к автомобилю наряда патрульной полиции, достал из-за спины тарелку со сливками и ударил полицейского в лицо. После он пытался убежать, но его догнали и задержали. Во время допроса он рассказал, что на такой поступок пошел, чтобы заработать денег от просмотров снятого на видео инцидента", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Блогеру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

3 марта в Северодонецке Луганской области 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского - бойца батальона "Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова". Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать.