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среда, 03 марта 2021 17:34

Полицейском несколько раз всадили в грудь нож
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В Северодонецке 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского. Раненый в больнице. Нападавшего задержали
Фото: lg.npu.gov.ua
В Северодонецке 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского. Раненый в больнице. Нападавшего задержали
В Северодонецке 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского. Раненый в больнице. Нападавшего задержали
В Северодонецке 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского. Раненый в больнице. Нападавшего задержали
В Северодонецке 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского. Раненый в больнице. Нападавшего задержали

3 марта в Северодонецке Луганской области 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского - бойца батальона "Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова". Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать.

Раненый в больнице. Нападавшего задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около 15:15 патрульный наряд бойцов батальона остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в грудь. Во время разоружения и задержания нападавший пытался еще нанести удар ножом полицейскому", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты. Все обстоятельства выясняются.

В Запорожье 17-летний парень всадил в грудь нож полицейскому. Тот был вне службы, шел по своим делам и заметил, как неизвестный копается в земле. Понял, что пытается найти наркотики. Представился и сделал ему замечание. На что тот начал агрессивно бросаться на патрульного.

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Дата
03
марта

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