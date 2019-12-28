В Одесской области умер 5-месячный мальчик, которого облили кипятком старшие дети. Фото - Высокий замок

В Одесской области умер 5-месячный мальчик, которого накануне облили кипятком. Малыш получил значительные ожоги головы и туловища.

Трагедия произошла в одном из сел Захаровского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Пока мать возилась во дворе, в доме остались 5 малолетних детей, самому старшему из которых - 8 лет. Играя, дети перекинули чайник и облили кипятком братика.

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"Прибежав на крики, 27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи "скорой", которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Однако, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о его переквалификацию на "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

В реанимации 8 городской клинической больницы Львова умер 2-летний Иван Малетич, который упал в кастрюлю с кипятком. Инцидент с ребенком произошел в селе Соседовичи на Львовщине. При падении в 40-литровую кастрюлю с кипятком мальчик получил 70% ожогов тела. У малыша были ошпаренные туловище, руки и ноги. Неравнодушные жители собирали средства на спасение ребенка.