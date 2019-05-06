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понедельник, 06 мая 2019 17:42

Украинскую певицу оставили без колес

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Украинскую певицу оставили без колес
Цыбульская указала детали поиска - марку машины, номерной знак и улицу, на которой оставила авто Фото: instagram.com/cybulskaya

У певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль. Она сообщила об этом в социальной сети Instagram.

О том, что ворам удалось похитить автомобиль Оли Цыбульской, который она припарковала на улице Киева, сообщила сама певица.

Она указала детали для поиска - марку, номерной знак и улицу, на которой оставила авто.

"Я только что вернулась с гастролей. Решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали авто рядом на 2 ч. После развлечений вернулись и увидели, что машины нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты", - рассказала Оля Цыбульская.

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Фанаты пожелали Ольге как можно скорее найти автомобиль и наказать злоумышленников.

Из багажа украинской певицы MARUV украли вещи в аэропорту "Борисполь". Также она становилась жертвой воров в конце марта.

О новом случае певица в нецензурной форме рассказала на видео в Instagram. Летела бизнес-классом из Киева в Дубай. Сдала в багаж чемоданы, а получив их по прилету, увидела, что внутри нет некоторых вещей.

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