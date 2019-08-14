Украинку посадили в тюрьму США на 20 лет

Киевлянку Елену Каличенко приговорили к 20 годам тюрьмы в США за порноролики с 2-летней дочкой. Фото - press-centr.com

Киевлянку Елену Каличенко приговорили к 20 годам тюрьмы в США. Женщина снимала порноролики со своей 2-летней дочерью и отправляла их своему бойфренду из США, риэлтору 50-летнему Джозефу Валерио.

Как рассказали в прокуратуре США, женщине на момент преступления было 27 лет. Бойфренд щедро платил украинке за пикантные ролики, сообщает "112 Украина".

"Следователи выяснили, что женщина получила 8 тыс. долларов за два десятка коротких клипов и получила еще 12 тыс. долларов за диск, на котором находились откровенное видео ребенка. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. О запрещенном видео правоохранители узнали, за дело взялось Федеральное бюро расследований", - говорится в сообщении.

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По его информации, Валерио арестовали почти сразу, его приговорили к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины. А как только киевлянка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Отмечается, что суд по украинке длился несколько лет. Ее посадили на 20 лет с последующей депортацией в Украину.

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