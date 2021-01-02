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суббота, 02 января 2021 19:41

Украинца освободили из плена в Ливии

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Украинца освободили из плена в Ливии
Из плена освободили украинца и трех россиян. Фото: ТАСС

Гражданина Украины и трех россиян освободили из плена в Ливии.

"Только что в сторону России отправился самолет с группой людей, освобожденных из ливийского плена", - сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

ОП РФ сообщила, что несколько недель назад их похитили в Ливии.

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Обстоятельства происшествия выясняют.

В Сирии освободили 2 гражданок Украины и 7 их детей, которые содержались в лагерях для родственников боевиков террористической группы "Исламское государство".

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Дата
02
января

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