Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников

Украина впервые передала коллегам из немецкой прокуратуры доказательства в виде движимого имущества - авто Lamborghini и Rolls Royce стоимостью более €1 млн.

На запрос ФРГ по уголовному делу про масштабную международную мошенническую схему из международного аэропорта "Борисполь" в прошлые выходные вылетел самолет с элитными авто, сообщила 15 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Преступная организация, созданная гражданами Украины, совершила мошеннические действия в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство ее участников разоблачили и задержали", - написала она.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

В Германии установили, что Lamborghini Aventador sjv стоимостью € 621 тыс. и Rolls Royce Phantom стоимостью €451 тыс. приобрели за счет средств, полученных мошенническим путем. Таким образом транспортные средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

По запросу немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и наложили на них арест с последующей транспортировкой в ФРГ. Это первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере, передача доказательств в виде автомобилей премиум класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 115 лет тюрьмы: в Польше задержали украинского хакера, обокравшего Apple

Задержанные в Турции четверо граждан России, гражданин Узбекистана и украинец планировали убийство чеченского диссидента Адама Абдулхакима, проживающего в Стамбуле. Им приказал устроить убийство двоюродный брат президента Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.