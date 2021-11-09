115 лет тюрьмы: в Польше задержали украинского хакера, обокравшего Apple

ФБР также объявило в розыск другого члена REvil, россиянина 28-летнего Евгения Полянина. Фото: pixabay.com

В Польше 8 ноября арестовали 22-летнего украинца Ярослава Васинского, который похитил чертежи MacBook Pro с M1 Max и требовал от Apple $50 млн.

Сейчас Васинский ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 115 лет лишения свободы, сообщает Министерство юстиции США.

"Весной этого года он и другие члены хакерской группировки REvil получили доступ ко внутренним компьютерным сетям нескольких компаний-жертв и затем применяли вредоносный софт, чтобы зашифровать данные на их компьютерах", - говорится в сообщении.

Ведомство также объявило об изъятии $ 6 млн платежей, полученных в качестве выкупа от жертв атак REvil. Над тем, чтобы установить личности хакеров, стоящих за атаками, работали несколько ведомств, в частности, ФБР. Васинский долгое время скрывался под разными именами, чтобы избежать идентификации. В Румынии, в результате сотрудничества с местными правоохранительными органами, задержали еще двух хакеров этой преступной группировки.

ФБР также объявило в розыск еще одного члена REvil, россиянина 28-летнего Евгения Полянина. Его обвиняют в незаконном получении $13 млн в результате более 3 тыс. хакерских атак на компьютеры американских компаний. В США ему грозит до 145 лет лишения свободы.

По данным Вашингтона, Полянин и Васинский входят в хакерскую группировку, которая получила путем кибершантажа более $200 млн в криптовалюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины

Правительство Соединенных Штатов Америки пообещало до $10 млн вознаграждения за информацию о группе хакеров DarkSide, создавших одноименную программу. На сайте Госдепа США отметили, что DarkSide стояла за атакой в мае этого года на крупнейший топливный трубопровод страны Colonial Pipeline.