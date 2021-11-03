Банда с украинцем в составе готовила убийство чеченского диссидента

В Турции задержана группа убийц. Фото: Pexels

Задержанные в Турции четверо граждан России, гражданин Узбекистана и украинец планировали убийство чеченского диссидента Адама Абдулхакима, проживающего в Стамбуле.

Им приказал устроить убийство двоюродный брат президента Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, сообщает Национальная разведывательная организация Турции.

Абдулхаким воевал против режима Башара Асада в Сирии.

Спецслужба получила информацию, что лидер подпольной сети Бислан Расаев выполнял приказы Казбека Дукузова и депутата Госдумы Адама Делимханова, разыскиваемого Интерполом.

Дукузов с 2004 года передавал приказы об убийстве четырех чеченских диссидентов в Европе.

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Разведывательная организация также сообщила, что Расаев планировал купить оружие для убийства у контрабандиста и члена ИГИЛ Абдулы Абдулаева по прозвищу Эбубекир. Во время обыска у подозреваемых обнаружили оружие с лазерными прицелами и глушителями.

Совбез Израиля внес в список террористических угроз для своих граждан один из регионов России – Чечню. Чеченская республика в документах указана как регион "с высокой реальной угрозой". Израиль порекомендовал гражданам избегать поездок в Чечню.