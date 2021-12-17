Уголовного авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Сегодня, 17 декабря, из Одессы выдворили 41-летнего криминального авторитета из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Фигурант - гражданин Армении. Попал под санкции за распространение преступного влияния в мае 2021 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Из Одессы выдворили 41-летнего криминального авторитета из Армении, попавшего под санкции СНБО

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"В июле полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли криминального авторитета за пределы страны. Он нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua В июле полицейские уже задерживали и выдворяли криминального авторитета. Он нелегально вернулся в Украину

Задержанного принудительно вернули на родину.

В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого трижды выдворяли из Украины. Речь идет о 56-летнем гражданине Армении. Неоднократно судимый мужчина имеет связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях - там имел статус "смотрящего".