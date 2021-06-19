Задержали криминального авторитета, которого трижды выдворяли из Украины

Задержали неоднократно судимого гражданина Армении. Фото: npu.gov.ua

В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого трижды выдворяли из Украины.

Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, сообщает Национальная полиция.

Неоднократно судимый мужчина имеет связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской - там имел статус так называемого "смотрящего".

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В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет.

Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через несколько месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле 2020 года. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года.

Правоохранители получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения "Деда" через пункт пропуска Волынской таможни. Его задержали на основании решения суда.

Сейчас "авторитет" находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.

В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Первого взяли в аэропорту при попытке покинуть страну. Второго - в отеле.