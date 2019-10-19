Учителя перекрыли дорогу международного значения

Учителя требуют отдать заработанное. Фото: РБК

В Лугинском районе на Житомирщине учителя устроили акцию протеста, чтобы им выплатили зарплату.

Более 100 человек перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин", сообщает Униан.

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Учителя ходят по пешеходному переходу с плакатами: "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!".

На участке образовались большие пробки, несмотря на то, что иногда люди пропускают автомобили.

Правоохранители следят за безопасностью движения и проводят беседы с митингующими об ответственности за блокирование дороги.

Накануне, работники сферы образования предупредили о митинге руководство Лугинской ОТГ. Вчера представители власти поспилкувлись с учителями и долги частично погасили. И люди требуют погашения долга в полном объеме.

На Львовщине шахтеры перекрыли международную трассу. Требуют выплатить зарплату. Акция протеста началась в Смерековом Жовковского района Львовской области.