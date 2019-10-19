Учителя перекрыли дорогу международного значения

В Лугинском районе на Житомирщине учителя устроили акцию протеста, чтобы им выплатили зарплату.
Более 100 человек перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин", сообщает Униан.
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Учителя ходят по пешеходному переходу с плакатами: "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!".
На участке образовались большие пробки, несмотря на то, что иногда люди пропускают автомобили.
Правоохранители следят за безопасностью движения и проводят беседы с митингующими об ответственности за блокирование дороги.
Накануне, работники сферы образования предупредили о митинге руководство Лугинской ОТГ. Вчера представители власти поспилкувлись с учителями и долги частично погасили. И люди требуют погашения долга в полном объеме.
На Львовщине шахтеры перекрыли международную трассу.
Требуют выплатить зарплату. Акция протеста началась в Смерековом Жовковского района Львовской области.
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