Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда

Такой метод воспитания придумал учитель по предмету "Защита Украины" Фото: odessa-news.stream

В Квасиловский профессиональном лицее в Ровенской области разгорелся скандал из-за того, что за прогулы и опоздания ученики были вынуждены приседать с муляжом снаряда.

Такой метод воспитания придумал учитель по предмету "Защита Украины". Видео появилось на странице сообщества "Родители SOS" в Facebook.

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После скандала педагог уволился. Комиссия опросила 10 учеников, и они подтвердили, что учитель заставлял приседать. Однако все ученики оправдывают педагога - мол, требовательным был только к "прогульщикам" и "двоечникам", пишет "Сегодня". Педагоги лицея говорят, что учитель имел безупречную репутацию.

"Дисциплина у него была на занятиях - однозначно. Вообще жалоб не поступало ни ко мне, ни к директору. Об этом узнали из соцсетей", -рассказала заместитель директора лицея Людмила Кравцив.

Сам уже учитель заверил, что никого унизить не хотел. Говорит, воспитывал подростков, как в армии, ведь сам прошел Афганистан.

"Те, кто курит, позволяют себе на 10-15 мин. опоздать на урок. Кто уроки не учил, двоек не ставил. У них было право выбора - или двойка, или что-то делать", - объяснил свои поступки учитель.

Впрочем, чиновники такие методы учителя не поддержали и назвали неприемлемыми.

"Учреждение образования - это не военная часть. Здесь несколько иные методы в работе педагога", - прокомментировал инцидент заместитель начальника управления образования Ровенской облгосадминистрации Петр Коржевский.

Полиция проверяет, был ли в действиях учителя буллинг. Между тем руководителя лицея оштрафовали, потому что тот не сообщил об инциденте.

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница несколько раз ударила рукой по голове ученика перед другими детьми.