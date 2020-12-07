"Не проконтролировала эмоции": заместитель директора школы избила ученика перед всем классом

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница несколько раз ударила рукой по голове ученика перед другими детьми.

Автор: скриншот с видео На Львовщине заместитель директора школы по воспитательной работе побила ученика перед всем классом

Инцидент произошел в 6-А классе. Соответствующий ролик появился сегодня, 7 декабря, на странице сообщества "Львов Сити" в Facebook.

"Село Потелич, Львовская область, Жовковский район. Учительница украинского языка и литературы начала давать подзатыльники ребенку", - говорится в описании к видео.

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В Жовковской районной государственной администрации уже отреагировали на ситуацию. По данным чиновников, инцидент произошел 3 декабря во Потелыцкой ООШ I-III степеней.

"Во время перемены между заместителем директора школы по воспитательной работы и учеником 6-А класса, в ходе которого учительница не проконтролировала свои эмоции на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ученика, применив физическую силу", - говорится в сообщении Жовковской РГА.

Там заверили, что об этом событии сообщили во Львовскую областную государственную администрацию и Департамент образования ЛОГА. Также районная власть заявила, что создала рабочую комиссию для рассмотрения этого случая и сообщила полицию об инциденте.

"Этот случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаниям, но и правилам поведения, этики и деонтологии", - отметили в Жовковской РГА.

О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно.

В Киевской гимназии №118 произошел инцидент. Учительница избила ученика 3-го класса якобы из-за плохое поведение.