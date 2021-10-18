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понедельник, 18 октября 2021 16:47

Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами

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Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
В Ровно на вокзале произошла массовая драка. Ее участники пытались угнать маршрутку с пассажирами. Фото: скриншот с видео

17 октября в Ровно на вокзале произошла массовая драка.

Ее участники, чтобы сбежать от полиции, пытались украсть маршрутку с пассажирами в салоне, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Оксана Юрченко, передает rivnepost.rv.ua.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на автовокзале украли куртку, в которой были деньги и мобильный телефон. Когда полиция прибыла на место происшествия, то там уже была массовая драка, в которой участвовали восемь мужчин.

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Во время задержания одного из участников драки к полицейскому подбежал 23-летний брат-близнец хулигана и напал на патрульного.

"Несколько нетрезвых мужчин попытались сесть в маршрутку "Ровно-Корец". Пассажиры были против. Пока водитель маршрутки продавал билеты, один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать с вокзала. Его остановили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - рассказала Оксана Юрченко.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

В Шевченковском районе Киева после распития спиртных напитков началась массовая драка. Происшествие случилось на улице Салютной.

В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали.

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