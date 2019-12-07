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Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство

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Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Артема Мирошниченко убили за украинский язык

Студент педучилища, избивший бахмутского активиста и волонтера Артема Мирошниченко, которое привело к смерти последнего, потребовал в суде переводчика с украинского на русский.

Об этом сообщила член Донецкой областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка, передает Цензор.НЕТ.

"Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа. Поэтому и общественность выдворили из зала суда, а дальше, видимо, уже вместе "гаварили" на понятном языке, потому что избрали меру пресечения - домашний арест", - написала она.


29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.

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Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

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