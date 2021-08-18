Убийство в Киеве: что рассказали в полиции

Полицейские в Киеве разыскивают причастных к убийству мужчины на ул. Новаторов.
Осматривают территорию, опрашивают заявителя и свидетелей, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
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"На месте обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего напали неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", - сказано в сообщении.
Кто стал жертвой нападавших, установили ли личность и сколько лет убитому - пока не сообщается.
Следствие продолжается.
На ул. Новаторов в Днепровском районе Киева расстреляли мужчину. Это произошло 18 августа примерно в 11:30. От ранений в голову и туловище мужчина умер. Говорят, он не местный. Событие произошло в частном секторе, поэтому люди друг друга хорошо знают. Услышав выстрелы, подбежали и пытались оказать помощь, вызвали "скорую". Но она ехала более 20 мин. Муж ее не дождался.
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