Убийство Шеремета: полиция допросит распространителя "белорусских пленок"

20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: zik.ua

Владельца звукозаписи по делу убийства журналиста Павла Шеремета приглашают в Украину для участия в следственных действиях. Соответствующее официальное приглашение уже подготовили правоохранители.

Аудиозапись уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Поскольку распорядитель звукозаписи находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи. Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, что является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Мужчина получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что информация о "белорусском следе" касается только заказчиков убийства журналиста.

"Эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и в Беларуси. То есть, информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданый президентом Республики Беларусь 2012 года. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.