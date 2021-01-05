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вторник, 05 января 2021 14:04

Убийство Шеремета и белорусский КГБ: защита Антоненко сделала заявление

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Убийство Шеремета и белорусский КГБ: защита Антоненко сделала заявление
Военного Андрея Антоненко, медсестру Яну Дугарь и врача Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Фото: detector.media

Украинские правоохранители ранее не расследовали версию о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета.

Информация, обнародованная Игорем Макаром о приготовлении политического убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси требует тщательной проверки. Это должны сделать компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Об этом заявила защита музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста. Сторона защиты уже ведет работу в этом направлении.

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"Исходя из имеющихся материалов, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась. Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи", - отметили адвокаты.

Утверждается, что Нацполиция и представители МВД распространили ложные сведения о том, что якобы "белорусская версия" убийства для них новая и она не противоречит обвинению против Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Защита назвала заявление правоохранителей "дезинформацией" и отметила, что в деле отсутствуют даже намеки на связь обвиняемых с любыми спецслужбами.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданный Президентом Республики Беларусь в 2012 году. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.

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