Убийство Дарьи Дробот: подозреваемый подарил телефон своей жертвы

В Одесской области в лесополосе нашли убитой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот. Фото - od.npu.gov.ua

Мобильный телефон убитой под Одессой Дарьи Дробот 15-летний подозреваемый подарил знакомой.

У нее он скрывался, где его нашли полицейские, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Мотивами убийства, по предварительной информации, могли стать внезапно возникшие неприязненные отношения между подозреваемым и жертвой, которые возникли на почве употребления подростками алкоголя.

14-летняя Дарья Дробот днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области.