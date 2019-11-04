Убийство Дарьи Дробот: подозреваемый подарил телефон своей жертвы

Мобильный телефон убитой под Одессой Дарьи Дробот 15-летний подозреваемый подарил знакомой.
У нее он скрывался, где его нашли полицейские, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Мотивами убийства, по предварительной информации, могли стать внезапно возникшие неприязненные отношения между подозреваемым и жертвой, которые возникли на почве употребления подростками алкоголя.
14-летняя Дарья Дробот днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области.
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