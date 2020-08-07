Убийство 23-летней женщины посреди улицы: в деле есть продвижения

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На Черниговщине задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Юлии Строкиной из Семеновки.

Им оказался 26-летний местный житель, по словам начальника областной полиции Владимира Нидзельского.

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"Нападавший нанес ножевые ранения девушке, которая впоследствии умерла от кровопотери в больнице. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", - рассказал полицейский.

Мотив преступления пока не разглашают. Мужчине объявили о подозрении в умышленном убийстве, его могут посадить на 15 лет.

23-летнюю Юлию Строкину зарезали посреди улицы недалеко от собственного дома. Ее с ранениями без сознания нашли на улице Коммунальной 26 июля. Она умерла в больнице от кровопотери.