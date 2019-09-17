Убийцу задержали, а личность его жертвы - не установили: полиция обращается за помощью

В Херсоне задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.

Тело неизвестного мужчины с многочисленными телесными повреждениями прохожие нашли почти полуночи 17 сентября в сквере возле кафе на ул. Ушакова. Во время осмотра на теле погибшего обнаружены многочисленные повреждения головы и переломы ребер, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время общения с персоналом развлекательного заведения, недалеко от которого обнаружили тело, и просмотрев записи с камер видеонаблюдения кафе, полицейские определили круг лиц, с которыми в тот вечер контактировал потерпевший. Среди участников компании оперативники узнали ранее судимого, которого они неоднократно задерживали за грабежи. Работники кафе сообщили, что именно этот человек вел себя неадекватно и агрессивно, приставал к другим посетителям. Оперативники знали, что после освобождения он не вернулся домой в Николаевскую область, а жил в недострое в центре Херсона. Там полицейские и обнаружили гражданина, на его одежде были следы крови. Также у него обнаружили телефон и браслет погибшего", - рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун.

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По словам подозреваемого, конфликт между ним и потерпевшим возник еще в кафе, а выяснять отношения они вышли в сквер. Там он избил мужчину, после чего забрал у него личные вещи.

Мужчина задержан, следователи открыли уголовное производство. Также полиция работает над установлением личности погибшего и всех возможных свидетелей происшествия.

Просят граждан, изображенных на фото, или кто их знает, обратиться по телефонам: 095-27-87-181, 095-42-34-779 или на "102" для помощи в установлении личности погибшего мужчины. Есть информация, что вчера вечером указанные граждане вместе с потерпевшим отдыхали в кафе возле гостиницы "Фрегат".

Фото: hr.npu.gov.ua

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