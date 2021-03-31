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среда, 31 марта 2021 10:17

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой
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27-летний Петр Ключкович был программистом, занимался ремонтом техники
Фото: Facebook
Убитый Петр Ключкович встречался с 22-летней Татьяной три дня. Познакомились у нее на работе
34-летний Максим Абель жил с Татьяной 3,5 года. Сейчас угрожает девушке

31 марта прошло три месяца с убийства 27-летнего Петра Ключковича в селе Нелипино на Закарпатье. Мужчину убил бывший сожитель его девушки Татьяны Бодак 34-летний Максим Абель. С девушкой Петр встречался три дня.

31 декабря Абель ночевал в доме 22-летней Татьяны. Девушка рассказывает, что идти к себе домой отказывался. Был нетрезв. Татьяна с Петром спали в автомобиле парня. Утром Максим вышел во двор с ножом. Взял его на кухне. Собирался ударить Таню. Но Петр вступился. Убийца нанес ему четыре раны - в шею, сердце и спину. К своему автомобилю Петр не успел добежать.

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После убийства Максим закрылся в ванной и порезал вены. Полицейские успели спасти его.
"Они прожили с Татьяной больше трех лет, - рассказывает Gazeta.ua соседка девушки. Называется Марией. - Жили очень плохо. Максим злоупотреблял наркотиками и алкоголем, бил Таню. Она молоденькая, заступиться за нее некому. Мать умерла, отца тоже нет. Никого слушать не хотела. Затем медленно и она втянулась. Где-то осенью у них стало лучше. Сделали ремонты. Скандалов почти не было Она периодически выгоняла его, но потом мирились ".
Предварительное слушание состоялось 26 марта.
"Не думала, что Абель будет таким агрессивным, - говорит мать убитого Леся. Петр был ее единственным сыном. - кричал мне, что я плохо воспитала своего ребенка. Глаза не прятал и взгляда не отводил. Угрожал, что доберется до Тани. Не увидела там никакого раскаяния ".

На просп. Николая Бажана в Дарницком районе столицы 7 марта убили 37-летнюю Святославу Петрову. Была старшей инспекторкой Департамента киберполиции. Женщину ударили бутылкой по голове, потом - более 40 раз ножом в тело.

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Дата
31
марта

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

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