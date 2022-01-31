У всех есть шанс: рассказали последние новости о раненых днепровским стрелком

Врачам удалось спасти всех пострадавших на Южмаше в Днепре нацгвардейцев. У всех раненых есть шансы стать на ноги. Фото: dp.npu.gov.ua

Врачам удалось спасти всех пострадавших на Южмаше в Днепре нацгвардейцев, который расстрелял солдат 20-летний Артем Рябчук.

Они в сознании и самостоятельно дышат. Четыре мужчины и одна женщина имеют положительную динамику. Но состояние 25-летнего Игоря Семенченко и 22-летней Жанны Шаровой еще остается тяжелым. Около них в реанимации находятся их родные, сообщает ТСН.

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У всех раненых есть шансы не только выжить, но и стать на ноги. В частности, и Жанна, получившая три пули. Она была в самом тяжелом состоянии.

"Хирурги сделали все, чтобы Жанна могла двигать конечностями. Были сомнения, ведь пуля полностью разбила позвонок. Сейчас она хорошо двигает ногами. Думаю, что у нее все будет хорошо", - рассказал гендиректор областной больницы им. Ильи Мечникова Сергей Рыженко.