У всех есть шанс: рассказали последние новости о раненых днепровским стрелком

Врачам удалось спасти всех пострадавших на Южмаше в Днепре нацгвардейцев, который расстрелял солдат 20-летний Артем Рябчук.
Они в сознании и самостоятельно дышат. Четыре мужчины и одна женщина имеют положительную динамику. Но состояние 25-летнего Игоря Семенченко и 22-летней Жанны Шаровой еще остается тяжелым. Около них в реанимации находятся их родные, сообщает ТСН.
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У всех раненых есть шансы не только выжить, но и стать на ноги. В частности, и Жанна, получившая три пули. Она была в самом тяжелом состоянии.
"Хирурги сделали все, чтобы Жанна могла двигать конечностями. Были сомнения, ведь пуля полностью разбила позвонок. Сейчас она хорошо двигает ногами. Думаю, что у нее все будет хорошо", - рассказал гендиректор областной больницы им. Ильи Мечникова Сергей Рыженко.
Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.
Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. Артему избрали меру пресечения - 60 суток в СИЗО без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение.
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