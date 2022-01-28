Днепровскому стрелку избрали меру пресечения

Солдата-срочника 20-летнего Артема Рябчука, который в Днепре расстрелял из автомата 10 товарищей по службе, арестовали без права на залог до 27 марта. Он будет находиться в следственном изоляторе.
Такое решение сегодня, 28 января, принял Кировский районный суд города, передает Gazeta.ua.
На такой мере пресечения настаивали следователи. Однако ходатайствовали, чтобы подозреваемого отправили на гауптвахту, а не в СИЗО.
Журналистов не пускали в зал заседаний. Объяснили, что мало места. Однако разрешили зайти оператором. Адвокат Рябчука требовал закрытого судебного заседания, потому что дело касается ситуации, произошедшей на военном объекте. Судьи более 2 ч были в совещательной комнате. По возвращении не удовлетворили ходатайство адвоката Рябчука. п А журналистам разрешили зайти в зал.
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Артема Рябчука подозревают по трем статьям - умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия.
За совершенное ему грозит пожизненное заключение.
Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.
Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.
Во время избрания меры пресечения Рябчук признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед пострадавшими и плакал. А также просил, чтобы его отправили в следственный изолятор, а не на гауптвахту.
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