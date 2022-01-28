Днепровскому стрелку избрали меру пресечения

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото:чкришот с видео

Солдата-срочника 20-летнего Артема Рябчука, который в Днепре расстрелял из автомата 10 товарищей по службе, арестовали без права на залог до 27 марта. Он будет находиться в следственном изоляторе.

Такое решение сегодня, 28 января, принял Кировский районный суд города, передает Gazeta.ua.

На такой мере пресечения настаивали следователи. Однако ходатайствовали, чтобы подозреваемого отправили на гауптвахту, а не в СИЗО.

Журналистов не пускали в зал заседаний. Объяснили, что мало места. Однако разрешили зайти оператором. Адвокат Рябчука требовал закрытого судебного заседания, потому что дело касается ситуации, произошедшей на военном объекте. Судьи более 2 ч были в совещательной комнате. По возвращении не удовлетворили ходатайство адвоката Рябчука. п А журналистам разрешили зайти в зал.

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Артема Рябчука подозревают по трем статьям - умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия.

За совершенное ему грозит пожизненное заключение.